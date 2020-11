Preisabsprachen mit Bahlsen führen zu Millionenstrafe

Der Wettbewerbsrat (Conseil de la Concurrence) hat eine Strafe von 3,3 Millionen Euro wegen Preisabsprachen bei Keksen der Marke Bahlsen gegen die Marke selbst und mehrere Supermarkt-Ketten verhängt. In seiner Entscheidung vom Freitag bezieht sich der Rat auf «Preise für den Verkauf von Bahlsen-Produkten, der zwischen 2011 und 2015 auf dem Territorium des Großherzogtums praktiziert wurde».

Mit anderen Worten: Die Marke und die Supermarktketten haben sich untereinander darauf geeinigt, die gleichen Preise für die Produkte zu verlangen und damit die Wettbewerbsregeln zu unterwandern. Die Geldstrafe von 3,3 Millionen Euro ist laut Paperjam die höchste je vom Wettbewerbsrat verhängte Strafe. Bahlsen wurde mit knapp über 1,5 Millionen Euro der höchste Anteil auferlegt.

Auf der Seite der Supermärkte wird Cactus, der Einzelhändler, der in diesem Zeitraum die meisten Bahlsen-Produkte verkauft hat, mit einer Geldstrafe von über 1,3 Millionen Euro belegt. Auchan wird 246.558 Euro und Delhaize 223.342 Euro zahlen müssen. Die Strafen für die beiden letztgenannten wurden jedoch «aufgrund der globalen Ausdehnung der beiden Gruppen zur Abschreckung nach oben angepasst», so der Wettbewerbsrat. Die Geldstrafen werden in den Staatshaushalt fließen und somit zur Entlastung des luxemburgischen Steuerzahlers beitragen.

(jw/L'essentiel)