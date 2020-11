Luxemburger Paketdienste sind im Dauerstress

Seine Einkäufe im Internet zu machen hat auf der ganzen Welt in Folge der Corona-Pandemie klar an Bedeutung gewonnen. Luxemburg bildet da keine Ausnahme. Auch hierzulande ist die Zahl der zugestellten Pakete regelrecht explodiert.

Der Paketdienst DHL Express hat sich auf diese Situation vorbereitet, wie Geschäftsführer François Remogna erklärte: «Wir hatten mit 25 Prozent mehr Volumen gerechnet und wir haben unsere Teams durch Neueinstellungen verstärkt. Außerdem haben wir 80.000 Euro in eine neue Sortierlinie gesteckt, mit deren Hilfe wir doppelt so viele Pakete abfertigen können wie zuvor. So können wir jederzeit einen optimalen Service gewährleisten.»

Bei der Post wurden seit März 45 Prozent mehr Pakete pro Monat zugestellt. Da das «Black Friday»-Geschäft gerade in vollem Gange ist und das Weihnachtsfest vor der Tür steht, rechnet die Post damit, im November mehr als 700.000 Pakete an die Kunden zu liefern. Im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 425.000.

(Jean-François Servais/L'essentiel)