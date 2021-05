L'essentiel: Wie haben Sie die Pandemie überstanden?

Olivier Lamoral: Die Herausforderung bestand darin, so viele Menschen wie möglich, entsprechend den gesundheitlichen Bedingungen, von einer Reise zu überzeugen. Nach dem zweimonatigen Stillstand von Mitte März bis Mitte Mai 2020 starteten wir zu Pfingsten 2020 wieder mit eingeschränktem Betrieb, um dann im Juli, August und September in die Vollen zu gehen. Danach kam die zweite Welle, aber einige Reiseziele wie die Kanaren sind durchgängig geöffnet geblieben.

Wie läuft das Geschäft momentan?

Seit kurz vor den Osterferien wächst die Zahl der angebotenen Reiseziele. Unser Angebot ist mittlerweile fast wieder vollständig. Wir rechnen damit, in Kürze wieder mehr als vierzig Ziele anzusteuern. Es ist wieder möglich, einen schönen Urlaub zu verbringen. An einem Strand lässt sich das Coronavirus besser ausblenden.

Wie sind die Buchungszahlen?

Für das Jahr sind wir bei den Freizeitreisen bei 50 Prozent weniger als im Jahr 2019, als 250.000 Kunden Pakete aus Flug und Hotel buchten. Im Januar und Februar waren wir mit 80 Prozent im Minus, im Mai mit 30 Prozent. Für Juli und August liegen wir bei minus 45 Prozent. Der belgische und der deutsche Markt sind noch zaghaft. Der französische Markt wächst etwas schneller und stellt derzeit 30 bis 40 Prozent der Kundschaft von LuxairTours dar. Der Business-Markt ist zurzeit unser Sorgenkind.

Hoffen Sie, dass das Unternehmen zum Ende des Jahres wieder 2019er-Zahlen schreibt

Die Leute haben große Sehnsucht nach dem Reisen. Nach dem Anstieg im letzten Sommer hatte sich die Lage beruhigt und seit Ostern ist der luxemburgische Markt aufgewacht. Pfingsten war ein Schub. Am vergangenen Freitag, Samstag und Sonntag verließen mehr als 8550 Menschen den Findel. Dadurch sind die Coronatests des Landes auf über 15.000 gestiegen. Wir sind auf dem Niveau von 2019, obwohl uns einige Geschäftsrouten fehlen. Alle Boeings waren in der Luft. Wir haben sogar in letzter Minute noch Nachtflüge hinzugefügt.

Wie kann man Menschen wieder Lust aufs Reisen machen?

Wir bieten die Möglichkeit der kostenlosen und unbegründeten Änderung bis 15 Tage vor der Abreise und der kostenlosen Stornierung bis zu sieben Tagen an. Beispielsweise, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden können – etwa, wenn es zu einem Einreiseverbot kommt. Außerdem bieten wir in unseren Hotels Coronatests an und setzen dort mit dem Label «Sicher und sauber» auf strikte Hygiene.

Dürfen die Flugzeuge voll ausgelastet werden?

Es gibt keine Beschränkungen für die Anzahl der Passagiere, aber es gibt erforderliche Maßnahmen beim Ein- und Ausstieg, Maskenpflicht, Tests sowie Regeln für die Mahlzeiten.

Wo wollten die Menschen an Pfingsten hin?

Mallorca war am vergangenen Wochenende mit knapp über 1135 Kunden erneut das Reiseziel Nummer eins, dicht gefolgt von den Kanaren und Griechenland.

Was hat sich an der Kundennachfrage geändert?

Last-Minute-Buchungen waren früher die Ausnahme, heute sind sie die Regel. Man muss das Angebot, die Anzahl der Flüge, die Kapazität und den Preis ständig anpassen, je nach Reiseziel und den Gesundheitsvorschriften. Im Jahr 2019 buchten die Leute meist Ende Januar jetzt buchen 40 Prozent später. Das wird auch in diesem Sommer der Fall sein, aber wir sehen, dass die Leute anfangen, Reisen zum Jahresende hin zu planen.

Sind weiter entfernte Reiseziele beliebt?

Unsere Dubai-Angebote waren im Winter sehr erfolgreich und sind es noch immer. Im Juni wird das aufhören, da es dort dann zu heiß wird. Die Kanarischen Inseln waren ebenfalls ein großer Erfolg, ebenso wie die Insel Sal auf den Kapverden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt bei diesen Destinationen neun Tage.

Wann werden wir Reisen ohne Einschränkungen oder Vorsichtsmaßnahmen erleben?

Unmöglich zu sagen, aber es gibt ermutigende Anzeichen. Griechenland hat gerade zweimal geimpften Menschen die Einreise ohne Test erlaubt. Seit letzter Woche verlangt die Türkei keine Tests mehr für Passagiere aus Luxemburg. Ich hoffe auf den nächsten Winter, besonders bei unseren Zielen in Europa.

Wie muss sich der Reiseveranstalter von morgen aufstellen?

Er braucht ein vielfältigeres Angebot. Flug- und Hotelpakete sind beliebt, nicht nur bei Familien. Wir müssen andere Profile ansprechen mit neuen Reisezielen wie Dubai, Mykonos oder Santorin, die wir schon im Programm haben. Wir arbeiten an einem aktiven, sportlichen Urlaubsangebot, mit einem Wander- oder Radfahrprogramm. Und wir denken darüber nach, die Art der Unterkunft zu diversifizieren, mit charmanten, kleineren, gemütlichen, ländlichen Hotels oder eventuell Apartments.

(Nicolas Martin/L'essentiel)