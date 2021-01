Zahl der Insolvenzen ist 2020 gesunken

Die staatlichen Beihilfen zur Begrenzung der Folgen der Corona-Krise auf die Wirtschaft haben «die Entwicklung von Insolvenzen» verzögert. Die Zahl der Unternehmen, die im vergangenen Jahr in Luxemburg in Konkurs gingen, blieb «nahezu gleich wie in den beiden Vorjahren», stellt Creditreform in einem Jahresrückblick fest. Mit 1199 Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2020 beträgt der Rückgang auf Jahressicht sogar 5,07 Prozent, stellt das Inkassounternehmen fest. Im Vorjahr waren es noch 1263 gewesen, 2018 wurden sie mit 1195 angegeben.

Der Dienstleistungssektor ist mit 882 Insolvenzen im Jahr 2020 erneut am stärksten betroffen, auch diese Zahl reiht sich in die Entwicklung vor der Corona-Krise ein. Im von der Corona-Krise schwer in Mitleidenschaft gezogenen Hotel- und Gaststättengewerbe gab es mit 128 Fällen einen Rückgang der Insolvenzen um 25,14 Prozent innerhalb eines Jahres. Im Handel (214 Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2020 gegenüber 253 im Jahr 2019) und im Baugewerbe (von 124 auf 92 Fälle) ist ebenfalls ein Rückgang zu beobachten.

«Das Auslaufen der Corona-Hilfe wird entscheidend für die Entwicklung der Insolvenzen im Jahr 2021 sein. Aufgrund der Stärke des Dienstleistungssektors dürfte die Steigerung jedoch geringer ausfallen als in den Nachbarländern», stellt Herbert Eberhard, Geschäftsführer von Creditreform Luxemburg, fest.

(Thomas Holzer/L'essentiel)