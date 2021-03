Luxexpo The Box will «phygital» durchstarten

1,5 Millionen Euro. Dies ist der Betrag der Kapitalerhöhung, die von den Hauptaktionären von Luxexpo The Box genehmigt wurde. Die Handelskammer (56,6 Prozent des Kapitals) hatte dieses Verfahren im Jahr 2020 eingeleitet, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Die Stadt Luxemburg (17,81 Prozent der Anteile) gab ihrerseits am Montag im Stadtrat grünes Licht, wie «RTL» berichtet, und erhöhte ihren Anteil auf 250.000 Euro.

Dies soll es dem Kongresszentrum ermöglichen, neue Arten von Veranstaltungen «phygital» zu organisieren, erklärt die Handelskammer. «Das neue Kapital wird in die Erneuerung des Equipments, die Anschaffung innovativer technologischer Lösungen und eine Umstrukturierung des Dienstleistungsangebots investiert, um den immer anspruchsvolleren und höheren Erwartungen einer nationalen und internationalen Kundschaft gerecht zu werden, die jetzt nach hybriden Lösungen fragt, die es ihnen ermöglichen, ihre Veranstaltungen sowohl von Angesicht zu Angesicht als auch digital zu organisieren», heißt es.

Luxexpo The Box hat derzeit 37 Mitarbeiter. Zu den Aktionären gehören nicht nur die Handelskammer und die Stadt Luxemburg, sondern auch die Spuerkeess (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat) mit 7,7 Prozent), die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) mit 4,98 Prozent sowie eine Reihe von Minderheitsaktionären (ArcelorMittal, BGL, Handwerkskammer, Arbeitnehmerkammer, ING, Quintet).

(ol/L'essentiel )