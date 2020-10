143 Arbeitsplätze bleiben trotz neuer Struktur erhalten

Seit dem 1. Juni laufen die beiden Saturn-Märkte in Belval und Luxemburg-Stadt unter dem Banner von Media Markt. Trotz der Umstrukturierung bleiben laut OBGL alle 143 Arbeitsplätze erhalten. Beide Ketten sind Teil ein und derselben Einheit, MediaMarktSaturn, einer Tochtergesellschaft der deutschen Gruppe Ceconomy AG.

Dennoch erklärt die Gewerkschaft, dass die Umstrukturierung Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben wird. «Im Bestreben, seine Aktivitäten zu zentralisieren, und angesichts eines immer größeren Anteils des elektronischen Handels plant das Management sowohl das Verschwinden bestimmter Arbeitsplätze als auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze», erklärt das Unternehmen. So wird eine Online-Verkaufswebsite speziell für Luxemburg eingerichtet, was bei nur zwei Saturn-Märkten im Land nicht rentabel war. Die Lieferungen erfolgen mit der Post nach Hause oder in die Filialen.

Der OGBL fügt hinzu, dass es zusammen mit dem Management der Gruppe die Umsetzung eines Plans zur Erhaltung der Arbeitsplätze (SME) erörtert und sich bereit erklärt hat, eine gemeinsame Unterstützung für die von dieser Umstrukturierung betroffenen Arbeitnehmer einzurichten. Es sei darauf hingewiesen, dass bis 2023 weltweit 3500 Stellen innerhalb der Gruppe gestrichen werden, davon 450 in den Benelux-Staaten.

(ol/L'essentiel)