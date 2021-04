Luxair startet im Winter wieder nach Dubai

Luxair zieht es in die Wüste! Nach mehreren vereinzelten Flug-Angeboten in Richtung Dubai in der ersten Jahreshälfte 2021, will die luxemburgische Airline im kommenden Winterflugplan regelmäßiger in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate abheben, wie die Branchen-Seite Aerotelegraph berichtet. «Die Nachfrage ist groß», so eine Sprecherin.

Ab Ende Mai werden die bisherigen zweiwöchentlichen Flüge aufgrund der Sommerhitze im Wüstenstaat zwar ausgesetzt, ab 30. September aber wieder aufgenommen. Geflogen wird mit Boeing-Jets vom Typ 737-700 und 737-800, die die Strecke von rund 5000 Kilometern mit geringen Ladebeschränkungen problemlos bewältigen können.

(dm/L'essentiel)