Protection Unit will den Security-​​Markt umkrempeln

Sechs Monate nach dem Zuschlag für den Auftrag, an allen Bahnhöfen des Großherzogtums für Sicherheit zu sorgen, ist das Sicherheitsunternehmen Protection Unit hochmotiviert. Entsprechend wolle das belgische Unternehmen nun eine große Rekrutierungskampagne im Großherzogtum starten, wie Yves Bastin, operativer Direktor Belux, und Helder Lopes, Direktor Protection Unit Luxembourg, gegenüber L'essentiel erklären.

Dabei setzt sich das Unternehmen hohe Ziele: Man wolle «von den Top 10 zu den Top 5 aufzusteigen» und mit den Giganten der Branche (G4S, Brinks, Securitas, Dussmann und Seris Security) konkurrieren. Allerdings mit einem anderen Ansatz. Man wolle vor allem auf «Qualitätskontrolle, neue Technologien, aber auch einen menschlicheren Ansatz» setzen. Langfristig sei Luxemburg auch ein «Testland» vor einer geplanten internationalen Expansion. Das Unternehmen habe derzeit 230 Mitarbeiter im Großherzogtum. Ziel sei es, bis Ende dieses Jahres 300 und bis 2022 400 zu erreichen.

Drohnen, Kameras und Sprengstoff-Spürhunde

Die Pandemie hat neue Bedürfnisse in Bezug auf die Sicherheit geschaffen, insbesondere bei der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Zudem seien Institutionen, Einrichtungen und Unternehmen im Großherzogtum zunehmend an mehr Sicherheit interessiert, wie etwa Drohnen, Überwachungskameras oder Sprengstoff-Spürhunden – das Unternehmen biete all das, sagt Yves Bastin: «Im industriellen Bereich ermöglicht die Überwachung per Drohne sowohl den Schutz vor Eindringlingen als auch die Vermeidung möglicher Unfälle.»

Die Sicherheitsbranche sei ein Sektor im Umbruch, in dem sich die Professionalisierung beschleunigen müsse. «Wir beabsichtigen auch, unser Fachwissen weiterzugeben, um den gesetzlichen Rahmen für die Rolle des Sicherheitsdienstes in Luxemburg zu ändern», so Bastin und Lopes.

(Thomas Holzer/L'essentiel)