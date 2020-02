Mayfair Equity steigt bei atHome ein

Oakley Capital wollte seine Beteiligung an der atHome-Gruppe, an der es seit 2017 mehrheitlich beteiligt war, verkaufen. Am Montag teilte der Finanzinvestor Mayfair Equity Partners mit, dass man gemeinsam mit dem bisherigen Management um Soufiane Saadi den Mehrheitsanteil von Oakley Capital übernommen habe. Der Verkauf sei demnach als Management-Buy-out strukturiert. Dabei übernimmt die Geschäftsführung die Kapitalmehrheit vom bisherigen Eigentümer.

Oakley Capital war 2017 bei atHome eingestiegen, als der Investmentfond ein Portfolio von Immobilienportalen erwarb, darunter atHome.lu in Luxemburg und Casa.it in Italien. Die Vereinbarung vom Montag betrifft nur den Verkauf der luxemburgischen Beteiligung.

Ein «innovatives Angebot» für die Verbraucher

«In den drei Jahren der Investition hat atHome den EBITDA um mehr als 80 Prozent gesteigert, und die Websites von atHome gehören zu den meistbesuchten in Luxemburg.», teilte Oakley mit. Man wolle mit Mayfair und dem Team um Soufiane Saadi gemeinsam arbeiten um das «zukünftige Wachstum» weiter voranzutreiben.

AtHome wurde 2001 gegründet und ist führend auf dem Markt für Immobilienanzeigen im Großherzogtum aber seit 2018 auch mit Verkaufsanzeigen von Gebrauchtwagen (Anmerkung der Redaktion: mit Luxauto.lu) und der Vermittlung von Krediten erfolgreich. Ziel sei es, dieses «State-of-the-Art-Angebot», das «den Verbrauchern und Kunden» angeboten werde, weiter auszubauen.

(L'essentiel)