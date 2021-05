Tice stellt Dach für Solarenergie zur Verfügung

Der Verkehrsverbund des Kantons Esch hat das Dach seines Betriebsgeländes der Sudsolar Energy Invest II zur Verfügung gestellt, einer von Sudstroum und Enerdeal gegründeten Gesellschaft, die in Solarenergie investiert. Das Dach wurde kürzlich mit einer neuen Solaranlage ausgestattet, die am Mittwoch eingeweiht wurde.

Die aus 1333 Solarmodulen bestehende Anlage wird pro Jahr 461 MWh Strom produzieren, was dem Verbrauch von 157 Haushalten entspricht, erklären die Projektverantwortlichen in einer Pressemitteilung vom Freitagmorgen. Das Solarkraftwerk wird 210 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, was fast zwei Millionen mit dem Auto zurückgelegten Kilometern entspricht.

(L'essentiel)