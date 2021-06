«Die Telearbeit muss breit diskutiert werden»

Vor eineinhalb Jahren steckte die Telearbeit noch in den Kinderschuhen. Nun hat sie aber Einzug in das Leben vieler Arbeitnehmer gehalten. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 nutzten laut Statec bis zu 69 Prozent der Beschäftigten diese Möglichkeit – und nicht wenige würden sie gerne als Dauerlösung sehen. «Ich denke, es gibt ein Vorher und ein Nachher der Krise in Bezug auf die Telearbeit», sagt Vincent Hein, ein Ökonom bei der Idea Foundation: «Es ist wie damals, als wir Farbfernsehen bekommen haben. Danach wollte auch niemand mehr zu Schwarz-Weiß zurückkehren.»

Auch wenn die Telearbeit auch ihre Nachteile habe, fordert Hein eine «breite Diskussion über Besteuerung, Verkehr und Rahmenbedingungen der Telearbeit». Natürlich könnten nicht alle Berufsgruppen in gleichem Maße aus dem Homeoffice arbeiten. «Etwa 50 Prozent davon können von zu Hause aus geleistet werden», sagt Hein. Er glaubt, dass, wenn die Hälfte der Mitarbeiter ein oder zwei Tage in der Woche zu Hause bleibt, «dies nicht viel am Verkehr ändert und die Auslastung der Straßen unverändert hoch ist».

Die rund 200.000 Grenzgänger sind weiterhin durch die grenzüberschreitende Vereinbarungen beim Thema Telearbeit eingeschränkt. «Es gibt eine Ungerechtigkeit in Luxemburg im Vergleich zu anderen Metropolen, die keine Grenzen in ihrem Funktionsbereich haben und die Telearbeit ungehindert entwickeln können», erklärt Hein. Er merkt jedoch an, dass der Telearbeiter bei Überschreitung des Schwellenwertes «nur für die Tage Steuern zahlt, an denen er aus der Ferne arbeitet, was in bestimmten Fällen vorteilhaft sein kann, insbesondere für in Frankreich ansässige Personen».

(jg/L'essentiel)