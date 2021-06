Im Finanzsektor steigen die Löhne

Nach sechs Monaten zäher Verhandlungen wurden am Donnerstag zwei neue, bis Dezember 2023 gültige Verträge im Finanzsektor zu Tage gefördert. In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten die Gewerkschaften OGBL und die LCGB «wesentliche qualitative und finanzielle Verbesserungen», erinnerten aber gleichzeitig an die Spannungen, die während dieser Episode zwischen den Gewerkschaften entstanden sind.

Konkret werden Bank- und Versicherungsangestellte von einem Recht auf Abschalten, fünf Tagen Sozialurlaub, «wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel ein familiäres Problem hat», garantiertem Zugang zu Weiterbildungen und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren. Zu den Vereinbarungen gehört auch die Telearbeit «mit Ausgleich der anfallenden Kosten» und vor allem die Lohnerhöhungen.

Für den Bankensektor wurden Lohnerhöhungen von 0,7 Prozent für 2022 sowie 0,5 Prozent für 2023 vereinbart. In der Versicherungsbranche profitieren die Mitarbeiter von einer rückwirkenden Gehaltserhöhung von 0,5 Prozent ab dem 1. Januar 2021, einem einmaligen Bonus von 500 Euro, der im kommenden September gezahlt wird sowie einer Anpassung der Gehaltstabelle.

(Thomas Holzer/L'essentiel)