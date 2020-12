Immobilienkredite sind nicht in der Krise

Die Immobilienfinanzierer im Land scheinen von der Corona-Krise weniger getroffen zu sein als andere Branchen. Nach Angaben der Zentralbank («Banque central Luxembourg», BCL) haben Luxemburgs Banken in den ersten drei Quartalen des Jahres Immobilienkredite in Höhe von 8,76 Milliarden Euro vergeben. Der Rekord von 11,17 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr liegt also noch in Schlagdistanz und könnte sogar noch übertroffen werden.

Dabei könnte auch eine Rolle spielen, dass laut den Daten der BCL die Zinsen weiter gesunken sind. Im Oktober 2020 lag der variable Zinssatz bei Immobilienkrediten bei 1,35 Prozent, was einem Rückgang um zwei Prozentpunkte entspricht. Der fixe Immobilienzinssatz betrug im Oktober 1,27 Prozent im Vergleich zu 1,28 Prozent im Vormonat.

Doch woher kommt die große Nachfrage nach Immobilienkrediten? Ein Grund dafür könnten die neuen gesetzlichen Regeln zur Kreditvergabe ab dem 1. Januar 2021 sein. Mit der neuen Regelung können sich Haushalte nicht mehr unbegrenzt verschulden, wenn sie eine Immobilie kaufen wollen. Die Beleihungsgrenze bestimmt sich nach dem Wert der Immobilie. Wer als Käufer seinen Hauptwohnsitz wechselt, der darf nicht mehr als 90 Prozent Kaufpreises finanzieren. Wer eine Immobilie zur Vermietung kauft, darf nicht mehr als 80 Prozent des Kaufpreises bei seiner Bank leihen. Nur Erstkäufer einer Immobilie dürfen weiterhin 100 Prozent der Kaufsumme von einer Bank leihen.

(L'essentiel)