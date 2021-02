Decathlon fasst mit erster Filiale in Luxemburg Fuß

Die Kette Decathlon hat in Luxemburg Fuß gefasst. Der französische Hersteller und Händler von Sportgeräten und -bekleidung hat am Dienstagnachmittag am Mittwochmorgen eine Filiale am Royal Hamilius in der Hauptstadt eröffnet. Auf 630 Quadratmetern Verkaufsfläche setzt Decathlon sein – im Vergleich zu Filialen am Stadtrand – etwas schlankeres City-Konzept um.

«Wir wollten uns schon immer in Luxemburg niederlassen. Wir mussten den passenden Standort finden, um nicht in Konkurrenz mit den Filialen in Arlon, Thionville und Mont-Saint-Martin zu treten», erklärt Stefan Schins, der für die Entwicklung der Marke verantwortlich ist.

Das Angebot in Luxemburg-Stadt beschränkt sich auf einige wenige Disziplinen, die sich an urbane Sportler richten, wie Laufen oder Schwimmen. Die restlichen Produkte der Marke können aber «über das Internet bestellt und geliefert oder in der Filiale abgeholt werden» , betont Karine Blanc, Direktorin für Luxemburg.

Die Preise in Luxemburg seien mit denen aus den Nachbarländern vergleichbar. Neben Ausrüstung und Zubehör werden auch Dienstleistungen wie Fahrradreparaturen und das Bespannen von Tennisschlägern angeboten. Außerdem sollen vor Ort auch Fitnesstreffen stattfinden, so Blanc weiter.

Diese erste Filiale in Luxemburg schlug für den Konzern mit 500.000 Euro für den Innenausbau und die Einstellung von acht Mitarbeitern zu Buche. Decathlon erwägt bereits eine zweite, größere Filiale in Luxemburg zu eröffnen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)