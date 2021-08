Total erhält Zuschlag für A1-​​Raststätten

Bei der europäischen Ausschreibung zur Betriebserlaubnis für die beiden Autobahntankstellen in Wasserbillig hat TotalEnergies den Zuschlag erhalten. Der Konzern bekommt damit die Konzession für zwei der größten Tankstellen Europas. Die beiden Raststätten liegen an der A1 zwischen Luxemburg und Trier, die Konzession gilt zunächst für zehn Jahre und beginnt ab dem 28. September 2021.

«Mit der Verlängerung der einen und der Übernahme der zweiten Konzession in Wasserbillig kann TotalEnergies in Luxemburg seine Präsenz auf der Autobahn ausbauen», schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Nach Angaben des Mineralölkonzerns fahren etwa 3500 Kunden die bereits seit 1994 bestehende Tankstelle in Fahrtrichtung Luxemburg an. Das dortige Angebot will das Unternehmen nun durch einen großen Shop und die Renovierung des Restaurants erweitern.

Auch an der Gegenfahrbahn wolle TotalEnergies weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Marken wie Burger King, Curry Meister oder Dunkin' Donuts setzen. Die Bauarbeiten sollen anlaufen, sobald die entsprechenden Genehmigungen vorliegen.

(sw/L'essentiel)