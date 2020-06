Wirtschaftsaktivität könnte auf Stand von 1975 sinken

In den neuesten Statec-Prognosen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, rechnet das Statistikinstitut für dieses Jahr mit einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität um sechs Prozent. Diese sei «seit März durch die Lockdownmaßnahmen stark eingebrochen», vor allem in den Sektoren, die nicht oder nur stark eingeschränkt weiterarbeiten durften.

Die Auswirkungen des Rückgangs könnten die der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 deutlich übertreffen und das Niveau während der Stahl- und Ölkrise im Jahr 1975 erreichen (Rückgang von 6,8 Prozent). Auch die Verbraucherpreise sind infolge der Krise gesunken, insbesondere bei den Erdölprodukten. Der nächste Index könnte daher erst wieder 2022 fallen. Andere Indikatoren sind ebenfalls im roten Bereich, insbesondere die öffentlichen Ausgaben (+12 Prozent im Jahr 2020) und das Haushaltsdefizit (6 Prozent).

Statec rechnet für 2021 mit einer Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit und einem Wachstum von sogar 7 Prozent. Das Institut räumt jedoch ein, dass dieser Ausblick im Vergleich zu den Analysen anderer internationaler Institutionen «relativ früh» erstellt wurde. Die Prognosen werden daher wahrscheinlich nach unten revidiert werden. Darüber hinaus basieren sie auf «einer Normalisierung der Gesundheitssituation und einer allmählichen Wiederaufnahme der Tätigkeit in der zweiten Hälfte des Jahres 2020», was derzeit niemand garantieren kann.

(jg/L'essentiel)