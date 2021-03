Start-​​​​up «Ufodrive» schließt Crowdfunding ab

Die 2018 am Findel gestartete Elektroauto-Vermietung Ufodrive hat ihre Anfang des Jahres gestartete Crowdfunding-Kampagne mit einem Überschuss von 35 Prozent über dem anvisierten Ziel beendet. Insgesamt konnte das Unternehmen 2,3 Millionen Euro sammeln.

Mit einer weiteren Finanzierungsrunde sollen nun neue Standorte eröffnet werden, auch Verhandlungen in den USA seien «sehr weit fortgeschritten», so Ufodrive-CEO Aidan McClean.

Der Anbieter mit Hauptsitz im luxemburgischen Capellen ist bereits mit 17 Mietstationen in acht verschiedenen Ländern vertreten, an denen Kunden via App Elektrofahrzeuge mieten können.

(L'essentiel)