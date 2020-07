Kneip entlässt ein Drittel seines Personals

Die Unternehmensberatung Kneip mit Sitz in Bartringen kündigte am Montag an, dass 70 der 200 Arbeitsplätze abgebaut werden. Laut einer Pressemitteilung, die die Firma auf ihrer Website veröffentlichte, stellt dieser Stellenabbau den Höhepunkt der Transformation des Unternehmens in «einen sich schnell verändernden Markt» dar.

Kneip wolle sich wieder verstärkt auf das Kerngeschäft konzentrieren, Geschäftsteile, die nicht dazu gehören, seien ausgelagert worden. Mit der Personaldelegation sei ein Sozialplan ausgehandelt worden, um die 70 entlassenen Mitarbeiter zu unterstützen. Kneip fühle sich ihnen gegenüber verpflichtet und wolle ihnen «auf ihrem Weg zur neuen Karriere zur Seite stehen.»

(jw/L'essentiel)