RBC-​​Sozialplan wird verlängert bis April

Der Sozialplan, der Mitte Dezember 2019 zwischen der Royal Bank of Canada und den Gewerkschaften LCGB-SESF, OGBL und Aleba geschlossen worden ist, wird verlängert. Das teilen die Gewerkschaften am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Von dem Plan sind 201 der bislang 1100 RBC-Mitarbeiter betroffen. Ursprünglich sollte der Plan bis zum 31. Januar 2021 gelten. Die Beteiligten haben sich nun auf die Verlängerung bis 30. April 2022 verständigt.

Der Sozialplan sieht vor, dass die Betroffenen Leistungen erhalten, die über das gesetzliche Maß hinausgehen. Außerdem wird ihnen Zeit eingeräumt, in der sie sich eine neue Beschäftigung suchen können. Allerdings habe man festgestellt, dass es bei der Umsetzung des Umstrukturierungsplanes der Bank Verzögerungen gegeben habe. Dadurch sei es für 43 Mitarbeitende zu einer ungerechten Situation gekommen.

Mitarbeitende, die vor Erhalt einer Kündigung einen neuen Arbeitsplatz finden, sollen nach Gewerkschaftsangaben in voller Höhe von den finanziellen Inhalten des Sozialplanes profitieren können. Dies gelte sowohl für die gesetzlichen als auch außergesetzlichen Inhalte des Planes.

(L'essentiel)