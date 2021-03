Industrie stemmt Großteil der Forschungsausgaben

In der luxemburgischen Privatwirtschaft kamen im Jahr 2017 mehr als 60 Prozent – also rund 244 Millionen Euro – der Ausgaben für Forschungs- und Entwicklung (F&E) von Unternehmen aus dem Industriesektor, der etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Der Finanzsektor, zirka 40 Prozent des BIP, hat lediglich drei Prozent (elf Millionen Euro) in die Forschung und Entwicklung gesteckt. Das geht aus einer neuen Statec-Studie zur Innovationsleistung von Unternehmen im Großherzogtum hervor.

«Der Finanzsektor hat lediglich elf Millionen angegeben. Möglicherweise hat er aber eine größere Summe in die Forschung gesteckt, sodass das Bild etwas verzerrt ist», sagt Mario Grotz, Generaldirektor für Industrie und Innovation im Wirtschaftsministerium.

Investitionen trotz Corona

Wirtschaftsminister Franz Fayot freut sich, dass Luxemburg in Europa «recht gut aufgestellt» ist, was Investitionen in die Industrie angeht. «Wir sind auf Platz sieben», betont er. Die Unternehmen des Handels und der Dienstleistungen außerhalb des Finanzsektors gaben im Jahr 2017 146 Millionen Euro für F&E aus. Das entspricht sind 36 Prozent ihrer Gesamtausgaben.

Aber investieren die Unternehmen trotz der Pandemie? «Ja. In die Digitalisierung oder in die Umwelt», stellt Franz Fayot fest: «Diese Beobachtung gilt sowohl für kleine und mittlere Unternehmen, die zwei Drittel der Begünstigten von Innovationsbeihilfen ausmachen, als auch für Großunternehmen wie Goodyear, ArcelorMittal oder Paul Wurth. Ich spüre eine echte Bereitschaft».

(ol/L'essentiel )