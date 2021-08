Baumert folgt auf Henckes bei der CLC

Der Luxemburgische Handelsverband («Confédération luxembourgeoise de commerce», CLC) hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Geschäftsführer Nicolas Henckes gefunden. Tom Baumert wird im zum 1. Dezember die Führung des Verbands übernehmen, wie der Handelsverband am Dienstag mitteilt. Henckes werde bis zum 31. Dezember an Board bleiben, um den Übergang zu begleiten.

Der 36-jährige Baumert führt seit fünf Jahren die Geschäfte des Houses of Entrepreneurship. «Die Herausforderungen des Sektors sind zahlreich und vielfältig, und die CLC spielt eine wesentliche Rolle bei der täglichen Unterstützung» ihrer 1700 Mitgliedsunternehmen, wird der künftige Geschäftsführer in der Mitteilung zitiert. Als Ziel gab Baumert an, in der Zukunft die Bereiche Handel, Verkehr und Dienstleistung weiter unterstützen und entwickeln zu wollen.

CLC-Präsident Fernand Erster zeigte sich in der Mitteilung erfreut über die Verpflichtung von Baumert: «Tom ist ein Kenner der luxemburgischen Unternehmenslandschaft und verfügt über die nötige politische Erfahrung, um die Leitung des Verbandes erfolgreich zu übernehmen.»

