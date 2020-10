Neuer Berater soll Beziehung zu London stärken

Nach Berlin, Paris und Brüssel will Luxemburg nun auch in London einen Wirtschaftsberater einsetzen, der die Handelsbeziehungen zwischen dem Großherzogtum und dem Vereinigten Königreich stärken soll. Die Ausschreibung ist bereits im Gange. Die Ernennung soll nach L'essentiel-Informationen noch in diesem Jahr erfolgen. «Ein Kandidat wurde schon im März gesucht. Allerdings hat die Corona-Pandemie das Verfahren unterbrochen», erklärt Cindy Tereba, Direktorin für internationale Angelegenheiten der Handelskammer.

Die Hauptaufgabe des Beraters werde es sein, vor Ort ein Netzwerk aufzubauen. Auch nach dem Brexit bleibe das Vereinigte Königreich ein wichtiger Markt für Dienstleistungen, Handel, Finanzen und Industriegüter, sagt Tereba. In den vergangenen beiden Jahren habe die Handelskammer und das Außenministerium die Sorgen der luxemburgischen Unternehmen hinsichtlich der Lage in Großbritannien genau beobachtet.

«Die Handelskammer will sicherstellen, dass die Verbindung zum Vereinigten Königreich aufrecht erhalten wird. Die Dinge entwickeln sich zurzeit sehr schnell. Wir wollen unsere Unternehmen bestmöglich unterstützen» so Tereba weiter.

(nc/L'essentiel)