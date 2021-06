Editus richtet Marketing-​​Strategie neu aus

Physische Telefonbücher gibt es tatsächlich immer noch, die letzte Ausgabe wurde in einer Auflage von 40.000 Stück verteilt. Allerdings möchte Editus nicht länger ausschließlich auf dieses Produkt reduziert werden. Telefonbücher machen heute etwa 10 Prozent der Firmenaktivität aus, verglichen mit noch 80 Prozent vor zehn Jahren. Im digitalen Zeitalter hat sich inzwischen das Portal editus.lu durchgesetzt. Zum 45-jährigen Bestehen hat das Unternehmen nun seine strategische Neuausrichtung beschlossen. Nicht nur optisch schlägt die Firma einen neuen Weg ein, auch zwei neue Marken wurden am Dienstag vorgestellt. «Unser Medium beschränkt sich nicht mehr nur auf Telefonbücher, wir sind eine Marketing-Agentur», betonte CEO Hugues Langlet.

Editus hat nach eigenen Angaben 10.000 Kunden in Luxemburg, die sie über ihre Medien mit potenziellen Käufern in Kontakt bringen. Diese Basis will sich das Unternehmen zu Nutze machen, um seine neuen Angebote zu entwickeln und die 55.000 im Großherzogtum aktiven Handelsunternehmen anzusprechen. «Wir richten uns an Unternehmen, die im Marketing nicht sehr aktiv sind und ihren Kundenbestand erweitern wollen.» Die Marke Neo soll diejenigen unterstützen, die in diesem Bereich bereits etwas mehr Know-how haben. Mit dieser Unterstützung sollen «Zielgruppen gegliedert und das Unternehmen noch effizienter werden». In erster Linie ginge es dabei darum, Firmen auf digitaler Ebene sichtbarer zu machen.

Mit seinen 140 Mitarbeitern arbeitet Editus an einer neuen Version seines Portals. «Wir wollen weg von der Suchmaschinenfunktionalität und hin zu einer Kontaktmaschine (um einen Tisch zu buchen, einen Arzttermin zu vereinbaren, ...), sei es über ein Editus-Produkt oder andere externe Akteure», erklärt der Direktor.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)