Diesel-​​Fahrzeuge verkaufen sich immer schlechter

Mit dem nahenden Autofestival am kommenden Samstag hat die SNCA (Société nationale de circulation automobile) am Montag Statistiken über den luxemburgischen Automarkt veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden demzufolge 144.920 Fahrzeuge im Großherzogtum zugelassen, was einer Steigerung von 2,8 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Bei den 67.656 Neuzulassungen entfielen 55.008 auf Pkw (+4,2 Prozent), 5089 auf Transporter (+4,9 Prozent) und 2573 auf Motorräder aller Art. Außerdem wurden 77.264 gebrauchte Fahrzeuge zugelassen, darunter 63.789 Autos.

Bei den Antrieben sinkt der Anteil der Diesel-Motoren seit 2011 kontinuierlich. Sie machten im Jahr 2019 nur noch 41,9 Prozent der Zulassungen aus, acht Jahre zuvor waren es noch 76,2 Prozent. Gleichzeitig machten die Zulassungen von Benzinern erstmals mehr als die Hälfte (50,6 Prozent) aus, nachdem sie im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent gestiegen waren. Das ist mehr als doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. Die gesamte Straßenfahrzeugflotte in Luxemburg besteht heute zu 55,7 Prozent aus Diesel-Pkw (gegenüber 65 Prozent im Jahr 2015) und zu 41,7 Prozent aus Benzin-Pkw (34,1 Prozent im Jahr 2015).

Die Zulassungen von «alternativen» Motorisierungen sind im vergangenen Jahr stark gestiegen. So wurden 986 Elektroautos 2019 zugelassen (+ 129,3 Prozent). Mit 2245 Neuzulassungen wurden etwas mehr als doppelt so viele Hybridfahrzeuge zugelassen, davon 913 Plug-In-Hybride (+28,1 Prozent). Der Anteil der elektrischen Fahrzeuge an der Gesamtflotte erreichte 2,5 Prozent mit zwei Prozent Hybrid- und 0,5 Prozent reinen Elektrofahrzeugen. Im Jahr 2015 lag sie noch bei 0,7 Prozent.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)