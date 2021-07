Firma hinter Pegasus hat Büros in Luxemburg

Außenminister Jean Asselborn (LSAP) hat die Existenz von zwei Büros der israelischen Firma NSO Group in Luxemburg bestätigt. Das Unternehmen hat die Spionage-Software Pegasus entwickelt. Diese soll von mehreren Staaten zum Ausspionieren der Telefone von Journalisten und Politikern verwendet worden sein.

Nach Angaben des Ministers werden die Luxemburger Büros zur Steuerung der Finanzgeschäfte des Unternehmens genutzt. Eine Erklärung des Unternehmens aus dem Jahr 2019 besagt hingegen, dass sich der Hauptsitz in Luxemburg befinde. «NSO entwickelt Technologien, die Nachrichtendienste und staatliche Behörden bei der Verhinderung und Aufklärung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen», so das Unternehmen in seiner Präsentation.

Nach Angaben von Amnesty International wurde die Pegasus-Software nicht im Großherzogtum entwickelt. Es wurde kein Antrag auf Ausfuhr des Produkts gestellt. «Ich kann nur eines sagen. Wenn sich herausstellt, dass die NSO-Gruppe in Luxemburg Menschenrechtsverletzungen begangen hat, dann muss und wird Luxemburg reagieren», so Asselborn. Auf Nachfrage von L'essentiel gab die Regierung keine weiteren Auskünfte. Im Auswärtigen Ausschuss der Chamber sei das Thema noch nicht zur Sprache gekommen, wie besorgte Abgeordnete berichten. Die Piratenpartei reagierte prompt mit einer parlamentarischen Anfrage, in der die Regierung aufgefordert wurde, mitzuteilen, ob Journalisten, Politiker oder Aktivisten in Luxemburg von dem Spionageskandal betroffen sind und welche Verbindungen NSO zum Großherzogtum hat.

(jg/L'essentiel)