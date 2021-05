300.000 Bienen arbeiten nun für Lidl Luxemburg

Rund 100.000 Bienen gehen neuerdings hinter dem Lidl-Supermarkt in Differdingen ihrem emsigen Geschäft nach. Die luxemburgische Firma «Hunnegkëscht», die im Auftrag von Unternehmen Bienenstöcke in städtischen Gebieten vermietet und verwaltet, hat auch jeweils zwei Bienenstöcke auf dem Gelände der Lidl-Filialen in Huldingen und Pommerloch aufgestellt. «Normalerweise kann man zweimal pro Jahr den Honig ernten. Aber bei dem vielen Regen in diesem Jahr fällt die Frühjahrsernte ins Wasser. Im Juli wird es dann aber so weit sein», sagt der Imker Hugo Zeler.

Lidl will die Ergebnisse zunächst testen: «Wir sind immer auf der Suche nach lokalen Produzenten. Den ersten Honig bekommen unsere Mitarbeiter. Je nach Qualität wollen wir das Konzept gegebenenfalls auf andere Filialen ausweiten und den Honig verkaufen. Keines unserer Produkte hätte dann wohl einen kürzeren Weg ins Regal», schmunzelt Lidl-Sprecher Julien Wathieu.

Nach der Ernte führt Hugo Zeler Analysen des Bio-Honigs durch, bevor er dessen Eigenschaften auf den Gläsern beschreibt. Der Imker, der etwa hundert Bienenstöcke im ganzen Land betreut, erklärt: «Der Geschmack und die Beschaffenheit sind von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, weil die Bienen nicht die gleichen Pflanzenarten ansteuern.» Die sechs Lidl-Bienenstöcke könnten pro Jahr mindestens 70 bis 80 Kilo Honig produzieren.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)