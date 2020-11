100 Goodyear-​​Mitarbeiter sollen versetzt werden

Die Reifenproduktion von Goodyear in Colmar-Berg soll auf andere Standorte in Europa verlagert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaften LCGB und OGBL vom Donnerstag hervor. Goodyear produziert an dem Standort Kleinserienreifen, also relativ große Autoreifen (18, 19 und 21 Zoll) in vergleichsweise geringen Stückzahlen. Diese Produktion will das Unternehmen nach Aussage der Gewerkschaften innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monaten umsiedeln.

Der Pressesprecher von Goodyear Luxemburg, Alexandre Verstappen, bestätigte gegenüber L'essentiel die Pläne des Unternehmens. Verstappen sagte, dies geschehe aus der Notwendigkeit heraus, die Produktionskosten der Kleinserien zu senken und so deren Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Bei der Umverteilung der Produktion werde auch der Standort in Düdelingen mitberücksichtigt. Die genaue Verteilung stehe jedoch derzeit noch nicht fest. Die rund 100 Mitarbeiter, die von der Maßnahme betroffen sind, sollen an anderen Standorten in Luxemburg eingesetzt werden, erklärte der Unternehmenssprecher. Er betonte, man wolle Entlassungen vermeiden.

Die Gewerkschaften bedauerten in der gemeinsamen Erklärung das Vorhaben des Unternehmens, die Produktion zu verlagern. OGBL und LCGB wollten nun Gespräche mit dem Unternehmen aufnehmen, um einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung in einer verantwortungs- und respektvollen Weise auszuarbeiten. Derzeit sind bei Goodyear in Luxemburg rund 3400 Mitarbeiter beschäftigt.

(nm/L'essentiel)