Handwerkskammer fordert weiter Unterstützung

Nicht alle Wirtschaftssektoren wurden von der Corona-Krise gleichermaßen getroffen. Das geht auch aus den Zahlen hervor, die die Handwerkskammer am heutigen Montagmorgen veröffentlicht hat. Ein Hoffnungsschimmer: Das Handwerk hat sich in den letzten Monaten durchaus widerstandsfähig gezeigt. Dennoch konnten nur sechs Prozent der Handwerks-Unternehmen in Luxemburg im Corona-Jahr 2020 ihre laufenden Kosten durch ihre Einnahmen decken. Entsprechend griffen 94 Prozent der Unternehmen auf nicht rückzahlbare staatliche Beihilfen zurück, 43 Prozent hielten sich mit eigenen Rücklagen über Wasser und 32 Prozent nutzten externe Finanzierungen.

«In vielen Bereichen des Handwerks wird sich der negative Trend wohl fortsetzen», sagte Tom Oberweis, Präsident der Handwerkskammer. «Wir würden es daher begrüßen, wenn die Regierung weiterhin gefährdete Sektoren unterstützen würde.» Laut den Zahlen der Handwerkskammer glauben mehr als die Hälfte der Unternehmer, dass die staatliche Beihilfe ihnen geholfen hat, die Krise im Jahr 2020 zu überwinden. Auch die Möglichkeit der Kurzarbeit war für viele ein wichtiges Instrument.

Die Handwerkskammer fordert die Regierung im Hinblick auf die Zeit nach der Pandemie auf, gegen die Begleiterscheinungen der Krise vorzugehen und die Ungleichheiten zwischen dem Status der Selbständigen und dem der Arbeitnehmer zu beseitigen. Außerdem wünscht man sich eine Weiterentwicklung der Kompetenzen sowie die Vereinfachung von Verwaltungsverfahren.

(fl/L'essentiel)