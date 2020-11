Gefährdet Enovos tausende Arbeitsplätze?

Der Luxemburger Handwerksverband (FDA) und die Fédération du Génie Technique (FGT) haben am Montag scharfe Kritik am Energieversorger Enovos geübt. Wie die Verbände auf ihrer Pressekonferenz auf dem Kirchberg mitteilten, bestehe die neue Strategie des Strom- und Gaslieferanten und seiner Holding Encevo darin, «aggressiv auf Märkte vorzudringen, auf denen hunderte kleine und mittelständische Unternehmen aktiv sind». Das gefährde tausende Arbeitsplätze.

Das Unternehmen habe über seine Holding Encevo in den vergangenen Jahren zahlreiche kleine und mittelständische Betriebe übernommen, wodurch es weitere Dienstleistungen anbieten könne und den Druck auf die Konkurrenz erhöhe. Die Verbände führten unter anderem das Gebäudetechnikunternehmen Paul Wagner et Fils und den Schalttafelhersteller Powerpanels als Beispiele an. Ein fairer Wettbewerb ist nach Angaben der Verbände nicht mehr gewährleistet – insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien.

13.000 Arbeitnehmer sind betroffen

Zu den Hauptaktionären von Enovos zählen der Staat, die Stadt Luxemburg, die Spuerkeess und die Post. «Das Unternehmen ist damit de-facto ein Staatsbetrieb, der anderen Unternehmen die Kunden wegnimmt», so die Verbände. «Enovos kontrolliert vom Einkauf über den Vertrieb, der Installation von Anlagen bis hin zum Verkauf von Energie die gesamte Wertschöpfungskette der Branche», heißt es seitens der FDA und der FGT.

«Wir verfügen über das Know-How, um die staatliche Energiepolitik umzusetzen», erklärte FGT-Präsident Marc Thein, der gleichzeitig darauf hinweist, dass insgesamt 500 Unternehmen und etwa 13.000 Arbeitnehmer gefährdet sind. FDA und FGT sind sich bewusst, dass ihre Mittel begrenzt sind und dass ein Wettbewerbsgesetz in Vorbereitung sei. Dennoch fordern sie «konkrete Antworten von der Regierung».

Gespräche mit den Ministerien für Wirtschaft und Energie seien bereits aufgenommen worden. Ein Konsens sei jedoch in weiter Ferne. «Sie schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu», erklären die Verbände. Die Ministerien für Arbeit und Mittelstand werden sich ebenfalls dazu äußern müssen. Die Handwerkskammer hatte in dem Fall bereits 2018 geklagt. Sie wurde allerdings von der Justiz abgewiesen.

(mc/L'essentiel)