Luxair bemalt Dash 8 für LGBTIQ+-​​Community

Eine De Havilland Canada Dash 8-400 der Luxair fliegt seit dem 1. Juni 2021 in einer besonderen Regenbogen-farbenen Lackierung durch Europa, wie unter anderem das Branchen-Portal aerotelegraph berichtet. Damit will die Airline der LGBTIQ+-Community Tribut zollen und ein Zeichen für mehr Toleranz gegenüber sexuell anders orientierten Menschen setzen.

«Inklusion ist ein grundlegender Wert, der geschützt und gefördert werden muss», kommuniziert Luxair in einer Pressemitteilung. Sowohl auf der Außenhaut als auch im Innenraum des Turbo-Prop-Fliegers mit der Kennung LX-LQC finden sich zahlreiche Regenbogensymbole.

We just wanted to say... You are all welcome onboard ! #LuxairFlyPride #PrideMonth2021 #BePrideBeLuxembourg ️‍ pic.twitter.com/RRzWmTyDxt