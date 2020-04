Luxair plant Neustart am 30. Mai

Einen Monat nach der Schließung des Findel für Passagiere wegen der Coronavirus-Pandemie sieht Luxair Licht am Ende des Tunnels. Die luxemburgische Fluggesellschaft teilte am Montag via Twitter mit, dass sie ihre Aktivitäten ab dem 30. Mai diesen Jahres wieder aufnehmen werde. Diese Wiederaufnahme der Flüge gelte sowohl für die regulären Linienflugbetrieb als auch für die Flüge des Reiseveranstalters LuxairTours. «Wir arbeiten eng mit den offiziellen Behörden der jeweiligen Destinationen zusammen, um sicherzustellen, dass wir uns stets an die neuesten offiziellen Regeln und Empfehlungen halten», teilt die Fluggellschaft in einem ersten Tweet mit.

«Die Geschäfte werden allmählich wieder aufgenommen. Wir werden sehen müssen, welche Länder angeflogen werden können, wie die Flugzeuge ausgelastet sein werden. Wir haben die ersten Reiseziele ausgewählt, insbesondere mit Blick auf die bekannten Drehkreuze», sagte Joe Schroeder, Pressesprecher der LuxairGroup, gegenüber L'essentiel.

Der Neustart werde sicherlich mit einer reduzierten Auswahl an Reisezielen und einer der Nachfrage angepassten Frequenz erfolgen. «Alles wird analysiert, tagtäglich geplant, entsprechend der Entwicklung der Situation. Die Länder müssen bereit sein, die Infrastrukturen müssen bereit sein, aber auch die Menschen müssen bereit sein, wieder zu reisen», betont Joe Schroeder.

In einer zweiten Botschaft wendet sich Luxair an seine zukünftigen Kunden. Es wird darauf hingewiesen, dass «für alle neuen Buchungen bis zum 31. Mai 2020 und für Reisen innerhalb der nächsten 365 Tage» jederzeit eine kostenlose Änderung der Flugreisen möglich sein werde.

