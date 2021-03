Luxaviation will die USA erobern

Luxaviation teilte am Dienstag in einer Erklärung mit, dass man seine Aktivitäten auf den US-Markt ausgeweitet habe. Die in Luxemburg ansässige Gruppe, die sich auf das Chartern von Business-Jets und Hubschraubern spezialisiert hat, eröffnete letzte Woche im Beisein ihres CEO Patrick Hansen ein Drehkreuz in Miami.

«Es ist entscheidend für Luxaviation, sich dem amerikanischen Markt zuzuwenden», so Hansen. Bis Ende des Jahres soll in New York ein weiteres Drehkreuz eröffnet werden. Mit der Eröffnung in Miami konnte die Gruppe, die 1300 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten beschäftigt, erstmals ihren neuen Concierge-Service mit Flugbegleitern präsentieren, die nun als persönliche Butler fungieren können.

(L'essentiel)