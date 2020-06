Aluzare ist insolvent und entlässt 30 Mitarbeiter

Die auf die Herstellung von Türen und Fenster aus Aluminium spezialisierte Firma Aluzare mit Sitz in Ehleringen hat am Dienstag Insolvenz angemeldet, wie der LCGB in einer Pressemitteilung berichtete. Etwa 30 Mitarbeiter werden aufgrund dessen ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Gewerkschaft wird am Donnerstag ein Informationstreffen abhalten, um die betroffenen Mitarbeitern im Hinblick auf verspätete Lohnzahlungen und Entschädigungen im Zusammenhang mit dem Konkurs zu unterstützen. Außerdem wolle man auch bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen behilflich sein.

