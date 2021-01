KPMG wächst durch Corona-​​Krise langsamer

KPMG Luxemburg hat es trotz Corona-Krise geschafft, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht zu steigern. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 235 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das teilt das Unternehmen am Mittwoch in einer Videokonferenz in Luxemburg mit. Dieses Wachstum sei der «Leistungsfähigkeit und dem Engagement der Mitarbeiter» zu verdanken.

Leichter Zuwachs beim Personal



Die Zahl der Mitarbeiter bei KPMG Luxemburg ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen. So waren in 2020 1773 Mitarbeitende im Unternehmen beschäftigt, das sind 13 mehr als im Jahr 2019

Neun Monate des Jahres hätten unter dem Einfluss der Pandemiebekämpfung gestanden, erläuterte Managing Partner David Capocci. Man habe sich stets auf die Mitarbeiter und Kunden konzentriert und deren Wohlbefinden im Blick behalten. Der gestiegene Umsatz geht nach Unternehmensangaben auf die Prüfungstätigkeit zurück, dieses Geschäftsfeld sei innerhalb eines Jahres um neun Prozent gewachsen.

Krise eröffnet Chancen

Die Corona-Krise habe dem Unternehmen allerdings auch Chancen eröffnet. Man habe den Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt, sich selbst weiterzuentwickeln, was ein Schlüssel in der eigenen Zukunftsstrategie sei und zudem helfe, den Geist des Unternehmens zu stärken. Dazu sagte Ravi Beegun, Chief Innovation Officer bei KPMG Luxemburg: «Wir wollen Innovationen in unserer Organisation verankern und lernen, gemeinsam mit unseren Kunden diese zu schaffen.» Als Beispiel nannte Beegun eine Partnerschaft mit dem Institut für nachhaltige Unternehmensführung an der Universität Cambridge. Man arbeite derzeit an einem Instrument, das es Vermögensverwaltern ermögliche, die Auswirkungen ihrer Investmentfonds unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu beurteilen und diese messbar zu machen.

Man werde ein «Vorher und Nachher» auch bei der Unternehmensorganisation sehen, erklärt Stanislas Chambourdon, er leitet bei KPMG die Abteilung Vertrieb und Märkte. Die Organisation werde sich kundenorientiert verändern. Die Krise habe gezeigt, dass die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens entscheidend für den weiteren Fortschritt ist. Auch KPMG will sich stärker für eine nachhaltige Wirtschaft einsetzten. Das Unternehmen habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 CO2-neutral zu werden und will bereits in diesem Jahr damit beginnen, betonte Geschäftsführer Capocci. Die Pandemie habe dem Unternehmen eine veränderte Organisation und Denkweise auferlegt, auf die man im Jahr 2021 aufbauen wolle, um weitere Fortschritte zu machen.

(pp/L'essentiel)