Selbstständige könnten Krisen-​​Gehalt erhalten

Die Selbstständigen im Großherzogtum ächzen unter der Corona-Krise und brauchen dringend Unterstützung. Die Einführung eines Ersatzlohns für Selbstständige ab März wurde bereits diskutiert und wird bei einem kommenden Treffen am Dienstag, den 23. Februar, erneut erörtert, so ein Sprecher des Arbeitsministeriums gegenüber L'essentiel. An den Verhandlungen sind Vertreter der Arbeitgeber und verschiedener Verbände beteiligt.

Das nächste Treffen wird Gelegenheit bieten, die genauen Modalitäten festzulegen. Vor allem die Unternehmen, die sich einer administrativen Schließung unterziehen mussten, sollen von der Maßnahme profitieren. Dies betrifft insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie die Veranstaltungsbranche, von denen einige seit Beginn der Gesundheitskrise ihre Türen geschlossen halten mussten.

Erste Ansätze gehen von einem Gehalt aus, das 80 Prozent der Normaleinnahmen entsprechen soll, wobei das Einkommen nicht niedriger als der soziale Mindestlohn und nicht höher als das zweieinhalbfache des selbigen sein soll. Dies würde dem Modell der partiellen Arbeitslosigkeit folgen. Seit Beginn der Krise beklagen die Selbstständigen, dass sie von dieser Regelung, die den Arbeitnehmern vorbehalten ist, ausgeschlossen sind.

(jg/L'essentiel)