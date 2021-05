Mehrwertsteuer-​​Einnahmen steigen um 441,1 Prozent

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) freut sich über «die nun bestätigte Erholung unserer öffentlichen Finanzen». Er gab den Mitgliedern der zuständigen Ausschüsse einen Überblick über die Situation zum 30. April. «Die beobachteten Zahlen bestätigen eine gewisse Rückkehr zur Normalität», hieß es in einer am Montag verschickten Pressemitteilung der Regierung.

So sind die Steuereinnahmen von Januar bis April 2021 um 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. «Der Vergleich muss nuanciert sein», so Gramegna, der auf den Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr und die Auswirkung auf die Erhebung von Steuern und Abgaben hinweist. Das Gleiche geschah auf der Ausgabenseite, die um 4,4 Prozent sank. «Diese Zahl spiegelt unter anderem die Kosten für die beträchtliche staatliche Unterstützung zur Deckung der dringenden Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen während des ersten Höhepunkts der Krise wider.»

Unter dem Strich hat sich der Haushaltssaldo mit mehr Einnahmen und weniger Ausgaben deutlich verbessert und «ist für die ersten vier Monate des laufenden Jahres fast ausgeglichen», erklärt Gramegna. Unter anderem stiegen die Einnahmen aus der Lohnsteuer dank des Rückgangs der Arbeitslosigkeit. Von Januar bis April nahm die Verwaltung der direkten Steuern fast 3,38 Milliarden Euro ein (+376,9 Millionen oder +12,5 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Januar-April 2020).

« Wirtschaftliche Aktivität normalisiert sich zunehmend »

Die Verwaltung für Registrierung, Domains und Mehrwertsteuer nahm 2,36 Milliarden Euro ein, ein Anstieg um 589,6 Millionen Euro oder 33,3 Prozent! Der spektakulärste Anstieg war bei der Mehrwertsteuer zu verzeichnen: 331,7 Millionen Euro wurden eingenommen, ein Anstieg von 441,1 Prozent! «Dieses Ergebnis zeigt, in welchem Ausmaß der vollständige Lockdown im letzten Jahr die Einnahmenerhebung beeinträchtigt hat», heißt es in der Erklärung der Regierung. Da viele Geschäfte geschlossen waren, waren die Umsätze tatsächlich eingebrochen, was sich auf die Mehrwertsteuereinnahmen auswirkte. Zoll und Verbrauchsteuern haben seit Anfang 2021 531,4 Millionen Euro (+6,3 Prozent) eingenommen.

Auf der Ausgabenseite zahlte der Staat 7,23 Milliarden Euro aus (-4,4 Prozent). Ein Rückgang, der mit den hohen Beihilfezahlungen im letzten Jahr zu Beginn der Pandemie zusammenhängt. So sanken die Sozialleistungen, einschließlich der Teilarbeitslosigkeit, in diesem Jahr um 32,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am Ende steht der Saldo des Zentralstaates zum 30. April 2021 bei -29 Millionen Euro, eine schöne Verbesserung von 1,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 2020. «Dank der allmählichen Öffnung unserer Wirtschaft, verbunden mit dem schnellen Fortschritt der Impfungen, bin ich zuversichtlich, dass sich die wirtschaftliche Aktivität zunehmend normalisiert», schließt Pierre Gramegna.

(jw/L'essentiel)