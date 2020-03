Luxair dünnt wegen Corona den Flugplan aus

Die Coronavirus-Krise trifft nun auch die Fluggesellschaft Luxair. Die in Luxemburg ansässige Airline kündigte am Freitagabend «eine Reduzierung ihrer Flüge» an, die als «außergewöhnliche Maßnahmen» vorgestellt wurden.

Wie andere Unternehmen auch, zahlt die Gesellschaft für die Flugbeschränkungen in verschiedene Länder, insbesondere nach Italien. Außerdem macht den Luxemburgern die sinkende Nachfrage nach Flugreisen zu schaffen. Tatsächlich haben viele Touristen beschlossen, ihren Urlaub zu verschieben. «Luxair passt seinen Flugplan an die Situation an». Eine Liste der abgesagten Flüge ist online abrufbar . So sind für Samstag fünf Flüge vom Findel gestrichen worden. Die Flüge von Luxemburg nach Paris, London, Venedig, Mailand und Rom entfallen.

Bei den bereits gebuchten Tickets kommt das Unternehmen seinen Passagieren entgegen. Den Kunden sollen Umbuchungen erleichtert werden, eine Maßnahme, die auch für den Reiseveranstalter LuxairTours gilt. Der Reiseveranstalter ist ein Tochterunternehmen von Luxair.

(jg/L'essentiel)