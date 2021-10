«Wir wollen die KMU mehr unterstützen»

«In einer Wirtschaft, die sich ständig weiterentwickelt, wollen wir den KMU mehr Unterstützung geben. Wir werden dies insbesondere durch die Initiativen tun, die von der Nationalen Beobachtungsstelle für KMU koordiniert werden», erklärte Lex Delles, Minister für kleine und mittlere Unternehmen, am Donnerstag. Dieses vom Staat, der Handelskammer und der Handwerkskammer initiierte Groupement d’intérêt économique (GIE) startet mit drei großen Projekten.

Ein neues landesweites Gewerbeflächenkataster soll eine Datenbank bieten, die die bestehenden Gewerbeflächen in Luxemburg abbildet. «Die Gemeinden werden im Mittelpunkt des Systems stehen, um die Arten von Unternehmen zu identifizieren, die sie brauchen», erklärt Tom Baumert, CEO des House of Entrepreneurship. Eine weitere Neuerung ist, dass in den kommenden Wochen in Esch/Alzette und Bad Mondorf Regionalbüros des House of Entrepreneurship eröffnet werden, um den Zugang zu Informationen über die Gründung, Entwicklung, Digitalisierung, Finanzierung und Übernahme von Unternehmen zu erleichtern. Die beiden Büros sind donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Darüberhinaus wurde eine nationale Plattform zur Vereinfachung von Unternehmensübertragungen geschaffen, die laut Tom Wirion, Direktor der Handwerkskammer, «eine große Herausforderung für KMU» darstellen. Auf der Website www.businesstransfer.lu werden kostenlos potenzielle Verkäufer und Käufer aus allen Bereichen angezeigt. Die Nutzer dieser Plattform werden dann an einen Unterstützungsdienst weitergeleitet, um ihre Verfahren zu erleichtern.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)