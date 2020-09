Fage gibt seine Baupläne in Luxemburg auf

Kehrtwende im Fall Fage: Wie das Wirtschaftsministerium auf Anfrage mitteilte, will der Joghurthersteller aus Griechenland nun doch keine Fabrik im Industriegebiet Wolser zwischen Bettemburg und Düdelingen bauen. Zuvor hatte RTL über den Rückzug berichtet. Die Verantwortlichen des Konzerns hatten dem Ministerium ihre Entscheidung am 17. September mitgeteilt. Die Niederlassung befand sich seit vier Jahren in Planung. Es sollten 280 Millionen Euro in den Standort investiert und 300 neue Arbeitsplätz geschaffen werden. Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) bedauert diese Entwicklung: «Diese Niederlassung hätte zur Entwicklung des regionalen Wirtschaftsgefüges beigetragen, das unter der gegenwärtigen Krise leidet.»

Das Projekt wurde zum Zankapfel innerhalb der Koalitionsparteien: Déi Gréng lehnten den Bau aus ökologischen Gründen ab, während ihn die LSAP aus wirtschaftlichen Gründen befürwortete. Nun sind die Verhandlungen zwischen Fage und dem Wirtschaftsministerium gescheitert. Der Konzern war es leid geworden auf grünes Licht aus der Politik zu warten und zog selbst die Reißleine.

Düdelingen braucht nun ein neues Projekt

Insbesondere stand die Niederlassung wegen ihres großen Trinkwasserverbrauchs in der Kritik: Zur Herstellung von 80.000 Tonnen Joghurt hätte sie soviel Wasser benötigt, wie 23.000 Menschen pro Tag. Der Joghurthersteller hatte bereits 2016 für 30 Millionen Euro 15 Hektar Land erworben, um sein Werk zu errichten. Fage wird das Bauland nun zum selben Preis an den Staat zurück verkaufen.

Düdelingens Bürgermeister Dan Biancalana hofft, «dass sich der Staat nun um die Ansiedlung eines anderen Unternehmens bemüht. Der Industriestandort Düdelingen braucht ein neues Projekt dieser Größenordnung» Seine Gemeinde habe den Fage-Plänen stets positiv gegenüber gestanden, «auch wenn einige Dinge verbesserungswürdig waren», wie er im Gespräch mit L'essentiel sagte.

«Wir hoffe, dass daraus Lehren gezogen werden»

Fayot erklärte, dass das Ministerium weiterhin Industrie nach Luxemburg holen wolle: «Wir können nicht nur Finanzplatz sein und bemühen uns darum, dass das Land im Industriegebiet Wolser bebaut wird. In zwei Tagen konnten wir nicht nicht für Ersatz sorgen.»

Auf Bettemburger Seite ist man nicht sonderlich enttäuscht über die Absage. «Wir nehmen das zur Kenntnis», sagt der Bürgermeister Laurent Zeimet (CSV). Die Gemeinde hatte dem Bauvorhaben der Firma ohnehin kritisch gegenüber gestanden. «Wir hoffen, dass aus diesem Fall Lehren gezogen werden und künftig zunächst alle Aspekte genau unter die Lupe genommen werden, einschließlich der Nachhaltigkeit.»

