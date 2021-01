Verbraucherpreise sind 2020 kaum angestiegen

Eine durchschnittliche jährliche Inflationsrate von weniger als einem Prozent ist im Großherzogtum in den vergangenen Jahre zu einer Seltenheit geworden: Die Verbraucherpreise änderten sich 2020 kaum und stiegen um lediglich 0,8 Prozent, wie das Statistikinstitut Statec am Freitag mitteilt. 2019 betrug die Teuerungsrate noch 1,7 Prozent.

Günstiger wurden in den zwölf Monaten vor allem die Erdölprodukte. Sie fielen um satte 14,8 Prozent niedriger aus, als im Vorjahr. Für Strom (+ 9,8 Prozent) und Gas (+8,7 Prozent) mussten die Manschen in Luxemburg zuletzt allerdings tiefer in die Tasche greifen.

Indexierung in weiter Ferne

Auch Nahrungsmittel wurden teurer. Sie stiegen im Jahresvergleich leiht um 1,8 Prozent. An der Supermarktkasse musste am insbesondere für Fleisch (+3,2 Prozent), Obst (+4,1 Prozent), Kaffee, Tee, Kakao (+2,3 Prozent) sowie Brot und andere Getreideerzeugnisse (+2,5 Prozent) mehr zahlen. Süßes, wie Zucker, Marmelade, Honig, Schokolade und Süßwaren wurden um 0,4 Prozent günstiger.

Die Preise für alkoholische Getränke (2,5%) und Tabakwaren (+1,4 Prozent) stiegen leicht an – genauso wie die für Kleidung (+0,2 Prozent) und Schuhe (+0,6 Prozent). Mit der nächsten Indextranche rechnen die Experten erst Mitte 2022.

(mc/L'essentiel)