Bofferding braut jetzt auch Bio-​​Bier

Die Brauerei Bofferding bringt ein neues Bier auf dem Markt: das Bofferding Bio. «Wir reagieren damit nicht nur auf die ökologischen Herausforderungen, sondern auch auf die Wünsche unserer Kunden. Biologische Erzeugnisse erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Trotzdem haben nur wenige Brauereien drauf reagiert», sagt Fabien Cesarini, Marketingdirektor von Munhowen, der für den Vertrieb zuständigen Tochtergesellschaft der Brauerei, am Dienstag.

Die Herstellung dieses neuen Bieres basiert auf der Partnerschaft, die 2018 mit dem Ibla (Institut für ökologische Landwirtschaft und Agrarkultur in Luxemburg) für die Produktion von Braugerste im Ösling geschlossen wurde. Mit dem selben Rohstoff wird seit 2018 wieder das Biobier «Funck Bricher» auf den Markt gebracht, «das phänomenal erfolgreich ist», wie Cesarini erklärt.

«Unser Bio-Bier wird rund 25 Prozent teurer verkauft als das klassische Bofferding. Bio-Gerste kostet zwei- bis dreimal mehr als normale Gerste», so Cesarini weiter. Das Produkt wird zunächst in Flaschen in Supermärkten angeboten. Sollte es bei den Kunden ankommen, könnte es auch in Bars und Restaurants verkauft werden. «Ehrgeiz ist wichtig: Wir wollen zehn Prozent des Biobier-Marktes erobern. Das entspricht 45.000 Hektoliter», sagt Frédéric de Radiguès, Generaldirektor der Nationalbrauerei.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)