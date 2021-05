In fast 1400 Firmen wird sonntags gearbeitet

Für das Jahr 2021 haben 1392 Unternehmen Anfragen für Sonntagsarbeit gestellt. Drei Viertel der Anfragen entfallen dabei auf vier Sektoren, so die Zahlen, die Dan Kersch (LSAP), Minister für Arbeit, Beschäftigung und Sozialwirtschaft, in einer parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Jeff Engelen veröffentlichte. An der Spitze steht die Industrie (376 Unternehmen), vor dem Finanzwesen (237), dem Baugewerbe (236) und dem Handel (187). Die Krise und die Unsicherheiten sind vorbei: Die Zahl der Anträge hat sich im Vergleich zu 2020 (4029) fast verdreifacht.

Der Minister erinnerte daran, dass bei der Sonntagsarbeit eine Reihe von Regeln zu beachten sind. Im Handel dürfen die Mitarbeiter beispielsweise nicht mehr als vier Stunden arbeiten (außer an sechs Sonntagen im Jahr), sonst drohen den betroffenen Unternehmen Strafen. Seit dem 1. Januar 2020 wurden 39 Unternehmen von der ITM abgemahnt und zehn mit einem Bußgeld belegt, das laut Gesetz je nach Schwere des Verstoßes zwischen 25 und 25.000 Euro beträgt.

Der Minister erinnerte daran, dass «die Sozialpartner derzeit über eine Vereinbarung zur Sonntagsarbeit verhandeln» und dass die Regierung diese Initiative «begrüßt und unterstützt». Im Moment stocken die Verhandlungen über das Konzept der Freiwilligenarbeit.

(L'essentiel)