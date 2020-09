ArcelorMittal-​​Mitarbeiter wollen Klarheit

Bei ArcelorMittal herrscht ein angespanntes Klima. Am heutigen Montagnachmittag, um 16.30 Uhr, finden sich Regierung – Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) –, Gewerkschaften und Arbeitgeber zur Tripartite zusammen. Der Stahlproduzent hatte in der vergangenen Woche angekündigt, insgesamt 578 Arbeitsplätze im Großherzogtum zu streichen. Das entspricht etwa 15 Prozent der gesamten Belegschaft in Luxemburg. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen hierzulande rund 3900 Menschen.

Für die Arbeitnehmer geht es bei dem Treffen vor allem darum, mehr Einzelheiten zu erfahren. «Momentan wissen wir überhaupt nichts. Alle machen sich große Sorgen. Alles, was uns gesagt wurde, ist, dass kein Standort und keine Produktionslinie geschlossen werden. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die gleiche Arbeit von weniger Personal erledigt werden soll», sagt Stefano Araujo von der Gewerkschaft OGBL. Die betroffenen Arbeitsplätze würden zu einem Drittel in der Hauptverwaltung und zu zwei Dritteln in der Produktion liegen. Das Unternehmen begründete den Stellenabbau am vergangenen Donnerstag mit erheblichen Einbrüchen in der europäischen Auto- und Bauindustrie im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie.

Tripartite «auch im Interesse des Konzerns»

Bereits im vergangenen Jahr stand bei ArcelorMittal eine Reorganisation im Raum, durch die 200 bis 300 Arbeitsplätzen bedroht waren. Nun könnten also fast doppelt so viele Stellen gestrichen werden. «Die Corona-Pandemie sollte nicht als Alibi dienen», sagt der stellvertretende Generalsekretär der LCGB Robert Fornieri. Er befürchtet, dass dieser Plan auf zukünftige Schließungen von Abteilungen hindeutet. «Die Coronakrise hat sich eindeutig negativ auf die Geschäfte ausgewirkt. Maßnahmen wie die Kurzarbeit haben den Schaden jedoch in Grenzen gehalten», sagt Araujo.

Die Gewerkschaften waren auch von der Art und Weise schockiert, mit der ArcelorMittal die Nachricht ankündigte. «Die Unternehmensleitung ließ verlautbaren, dass ein Sozialplan auf den Weg gebracht würde, wenn keine Tripartite zustande käme», wie OGBL und LCGB unisono sagen. Ein Treffen der Sozialpartner, das es innerhalb des gesetzlichen Rahmens erlaubt, Instrumente wie Vorruhestand oder flankierende Maßnahmen zu ergreifen und dadurch Entlassungen zu vermeiden, könne nicht nur im Interesse der Gewerkschaften sondern auch im Interesse des Unternehmens sein. «Es geht nun darum, in Partnerschaft mit den Arbeitnehmervertretern und den Sozialpartnern einen Fahrplan aufzustellen», teilte ArcelorMittal am Montag mit. Wie die Zukunft des Konzerns aussehen wird, liegt nun in den Händen der Luxemburger Regierung und der Verwaltung des Stahlkonzerns.

(Nicolas Martin/L'essentiel)