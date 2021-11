Die Baubranche ist im Ländervergleich lukrativ

Luxemburg ist das siebtbeste Land der Welt, um in der Baubranche zu arbeiten. Dies geht aus einer Studie von der Fachzeitschrift Workgear Guru hervor. Berücksichtigt werden drei Kriterien: der Durchschnittslohn, die Lebenshaltungskosten und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Arbeiter im Großherzogtum verdienen durchschnittlich 40.731 US-Dollar (35.891 Euro) pro Jahr, während der Index der Lebenshaltungskosten bei 85,3 liegt. In Bezug auf die Sicherheit gaben elf Prozent der Arbeiter in Luxemburg an, dass sie sich am Arbeitsplatz schon einmal eine Verletzung zugezogen haben. Mit 48.000 Beschäftigten entfällt etwa jeder zehnte Arbeitnehmer im Land auf den Bausektor.

Die Schweiz schneidet in dem Ranking am besten ab. Insbesondere aufgrund des durchschnittlichen Jahresgehalt in Höhe von 79.159 US-Dollar (etwa 69.753 Euro), das die hohen Lebenshaltungskosten ausgleicht (Index 125,02). Die Unfallrate (13 Prozent) ist in der Schweiz jedoch höher als im Großherzogtum. Das Vereinigte Königreich und Belgien komplettieren das Siegertreppchen. Frankreich liegt auf Platz 17, Deutschland auf Platz 22.

(ol/L'essentiel )