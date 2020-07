Schneider in Aufsichtsrat von Sistema berufen

Nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat von ArcelorMittal hat der ehemalige Wirtschaftsminister Étienne Schneider einen weiteres Mandat als Unternehmensaufseher erhalten. Schneider wird künftig dem Aufsichtsgremium von Sistema angehören. Die Sistema Gruppe hat ihren Sitz in Moskau und ist an der Londoner Börse notiert. Das Unternehmen gab die Personalie am Montag offiziell bekannt, die Wahl Schneiders ist demnach bereits bei einer Aktionärsversammlung am Samstags erfolgt.

Sistema ist ein russischer Konzern, das zu 59,2 Prozent von dem Oligarchen und Milliardär Wladimir Jewtuschenkow kontrolliert wird. Die 1993 gegründete Gruppe ist nach eigenen Angaben in den Bereichen Hochtechnologie, Bankwesen, Einzelhandel, Holzverarbeitung, Landwirtschaft, Immobilien, Tourismus und Gesundheitswesen tätig. 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 656,9 Milliarden Rubel (rund 8,2 Milliarden Euro) und gehört damit «zu den 20 reichsten Unternehmen Russlands».

Neben den Verwaltungsratsposten ist Étienne Schneider weiterhin im Gespräch für den Posten des Generaldirektors der Europäischen Weltraumagentur ESA. Schneider war für eine Stellungnahme, ob er für dieses Amt weiterhin zur Verfügung stehe, nicht verfügbar.

