Nestlé Waters will in Luxemburg «grüner» werden

Die Absicht von Nestlé Waters, seine Positionierung «grüner» zu gestalten, um den Umweltansprüchen seiner Kunden gerecht zu werden, findet auch im Großherzogtum Ausdruck. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 15 Millionen Euro ist die auf abgefülltes Wasser spezialisierte Tochtergesellschaft des Schweizer Konzerns in Luxemburg mit Marken wie San Pellegrino und Vittel etabliert. Allein von letzterer werden jährlich 15 Millionen Flaschen verkauft. Der Absatz ist «im Laufe der Jahre leicht zurückgegangen». Dies ist einer der Hauptgründe, warum Nestlé Waters «die Vitalität der Marke wiederherstellen will», auch auf dem luxemburgischen Markt.

Während Mehrweg-Glasflaschen bereits die Hälfte des Volumens ausmachen, «was Luxemburg besonders von den Nachbarländern unterscheidet», so Philippe Fardel, Business Executive Officer Benelux, wurde nun auch die Einführung von Sechserpackungen angekündigt. Dies wurde auch kürzlich für San Pellegrino umgesetzt. Was die Plastikflaschen betrifft, «arbeiten wir an der vermehrten Einführung von recyceltem Plastik, wie es bereits bei unserer Marke Valvert der Fall ist».

Nestlé Waters sieht sich durch die Einführung von Lodyss, das von der Nationalbrauerei vermarktet wird und nur in Mehrwegglas erhältlich ist, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt. «Rosport hat die Verkaufsstärke von Coca-Cola und der Brauerei Munhowen mit einem großen Team. Wir stellen eine dritte Person in Luxemburg ein, um unsere Präsenz vor Ort zu verstärken», so Philippe Fardel abschließend.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)