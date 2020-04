Insolvenz betrifft nicht Vapiano in Luxemburg

Salvatore Pierre, Präsident von Vapiano Frankreich und Luxemburg, versichert, dass die Restaurants in diesen beiden Ländern «sich darauf vorbereiten, ihre Läden wieder zu öffnen, sobald die Regierungen die Freigabe und Wiedereröffnung der Restaurants für die Öffentlichkeit genehmigen».

Am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass die Restaurantkette in Deutschland Insolvenz angemeldet hat. Die Kette hat im Jahr 2002 in Hamburg ihren Anfang genommen, dort wurde das erste Restaurant eröffnet. Die Insolvenz markiert den vorläufigen Tiefpunkt in einer langen Reihe finanzieller Schwierigkeiten. Durch die Corona-Krise wurden die Schwierigkeiten so sehr verschärft, dass die Insolvenz unvermeidbar wurde.

Perrie veröffentlichte am Donnerstagmorgen eine Pressemitteilung, darin stellt er klar, dass es sich bei Vapiano Frankreich und Luxemburg, abgesehen vom Franchise, um «unabhängige Unternehmen» handele. Daher seien diese «nicht von dem Insolvenzverfahren in Deutschland betroffen». Die Restaurants am Bahnhof in Luxemburg-Stadt und auf dem Kirchber sind wegen den Corona-Maßnahmen vorerst geschlossen, das Personal sei «wie viele im Gastgewerber in Kurzarbeit und profitiere von den staatlichen Hilfen», versichert Perrie.

(L'essentiel)