BGL BNP Paribas schließt sieben Filialen

Die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas kündigte am Donnerstag in einer Pressemitteilung die Schließung von sieben ihrer 41 Filialen an. Betroffen sind die Zweigstellen in Bettemburg, Clerf, Esch/Alzette (Place Benelux), Luxemburg (Jardins de Luxembourg), Fels, Vianden und Wasserbillig.

«Diese Filialen, die während des Lockdown geschlossen wurden, waren seitdem nicht mehr geöffnet worden», teilte die in Kirchberg ansässige Bank mit. Sie weist darauf hin, dass die Leiter und Mitarbeiter der geschlossenen Filialen weiterhin die Kunden bedienen werden, allerdings in anderen Filialen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)