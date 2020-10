Staat übernimmt die Kosten für Sonderurlaub

In diesem Jahr soll der Urlaub aus familiären Gründen anders finanziert werden. Aufgrund der Gesundheitskrise kommt der Staat für die Kosten auf, und nicht, wie in den Vorjahren, die Nationale Gesundheitskasse CNS. Das teilte André Bauler (DP), Vorsitzender des Finanzausschusses, am Montag am Rande eines Treffens mit Finanzminister Pierre Gramegna (LSAP) mit. Über das entsprechende Gesetz werde demnächst in der Chamber abgestimmt.

Der Sonderurlaub, der normalerweise den Eltern eines kranken Kindes unter 13 Jahren zur Verfügung steht, wurde während des Lockdowns vielfach genutzt, weil Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen geschlossen waren. Die Kosten, die dafür anfallen liegen bei 300 Millionen Euro. Bei einem Treffen der Sozialpartner im Juni wurde vereinbart, dass diese Summe nicht von der CNS getragen werden muss, da in dem meisten Fällen kein Krankheitsfall vorgelegen hat.

(jg/L'essentiel)