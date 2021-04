Beschäftigtenquote steigt in Luxemburg am stärksten

An der Beschäftigungsfront gibt es in Luxemburg eine leichte Verbesserung. Die Beschäftigungsquote erreichte im vierten Quartal 2020 73,5 Prozent, so die neuesten Eurostat-Daten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Dies beschreibt den Anteil an der Gesamtbevölkerung der Einwohner im Alter von 20 bis 64 Jahren, der einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Die restlichen 26,5 Prozent sind nicht erwerbstätig, studieren oder sind derzeit nicht auf der Suche nach Arbeit. Mit dieser Beschäftigungsquote liegt Luxemburg leicht über dem europäischen Durchschnitt (72,6 Prozent).

Zwischen dem dritten und vierten Quartal stieg diese Quote nach den Berechnungen des Statistikinstituts um 2,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal, was der höchste Anstieg in ganz Europa ist. Nur Estland wuchs ebenfalls um mehr als einen Prozentpunkt, viele andere Länder verzeichneten in diesem Zeitraum nahezu eine Stagnation.

Im Großherzogtum kehrte die Beschäftigungsquote damit auf das Vorkrisenniveau zurück. Nur drei weitere europäische Staaten (Malta, Polen, Serbien) befinden sich in einer ähnlichen Situation, wo die Quote größer oder gleich der von Ende 2019 ist. Nach den neuesten Statec-Daten betrifft die Arbeitslosigkeit derzeit 6,3 Prozent der aktiven Bevölkerung in Luxemburg.

(jg/L'essentiel)